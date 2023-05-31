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Mevcut bakanlarla Kabine son kez toplandı! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak kimler bakan olacak?

Mevcut bakanlarla Kabine son kez toplandı! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak kimler bakan olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16:30'da toplandı. Bu toplantı, yeni Kabine öncesi mevcut bakanlarla gerçekleştirilen son zirve olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini Cumartesi günü Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün açıklaması bekleniyor. Kabine'ye kimler giriyor? Bakan olacak 3 isim kesin, bakanlık için adı geçenler kimler: işte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16:30'da başlayan toplantıya mevcut bakanlar son kez katılıyor. Kabine'de seçim sonuçları, iç ve dış meseleler masaya yatırılacak. Ardından da gözler yeni Kabine'ye çevrilecek.

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Cumartesi günü Meclis'te yemin edeceği ve ardından da yeni bakanları açıklayacağı belirtiliyor. Hakan Fidan, Mehmet Şimşek ve İbrahim Kalın'ın yeni Kabine'de olması kesinleşti. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak. 

Hangi Bakanlar göreve devam edecek?

AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin bugün Reuters'e verdikleri bilgiye göre, milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevlerine devam edebilirler.


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