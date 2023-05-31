Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda kim kalıyor kim gidiyor? Erem Şentürk'ün Ankara kulisi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Gazeteci Erem Şentürk, canlı yayında AK Parti'nin yeni kabinesi ile ilgili kulis bilgilerini değerlendirdi.

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Aylardır heyecanla beklenen seçim gerçekleşti ve Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara farkla ipi göğüsleyerek görevini 5 yıl daha sürdürdü. Şimdi en çok merak edilen konu ise AK Parti kabinesinde kimlerin olacağı. Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Numan Kurtulmuş, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Berat Albayrak gibi birçok ismin yeni kabinede yer alacağı konuşuluyor. Özellikle en çok merak edilen konu ise İçişleri Bakanı’nın kim olacağı. Mecliste edilecek yemin töreninin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Bakanlar Kurulu’nu açıklaması bekleniyor.

Gazeteci Erem Şentürk, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında yeni kabine ile ilgili Ankara kulislerinde dolaşan bilgileri açıkladı.