BIST 4.887
DOLAR 20,71
EURO 22,19
ALTIN 1.312,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Müzisyen Onur Şener cinayeti! Sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müzisyen Onur Şener cinayeti! Sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu.Savcı, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, 3 sanık hakkında ise beraat talep etti

Abone ol

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, sanıkların 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gittiğini, Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandığını belirtti.

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. dönem mezunlarını verdi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. dönem mezunlarını verdi
Mehmet Şimşek kimdir, kökeni Kürt mü aslen nereli? Mehmet Şimşek şimdi ne iş yapıyor?
Mehmet Şimşek kimdir, kökeni Kürt mü aslen nereli? Mehmet Şimşek şimdi ne iş yapıyor?
Almanya'da yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 6,1’e geriledi
Almanya'da yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 6,1’e geriledi
Kars'ta rüzgar hortuma dönüştü, çatıları uçurdu!
Kars'ta rüzgar hortuma dönüştü, çatıları uçurdu!
Antalya'da fırsatını bulan kendini denize attı!
Antalya'da fırsatını bulan kendini denize attı!
Flaş haber! 10 milletvekili CHP'den istifa etti! Ahmet Davutoğlu yemin törenini bekleyemedi
Flaş haber! 10 milletvekili CHP'den istifa etti! Ahmet Davutoğlu yemin törenini bekleyemedi
Şanlıurfa'da 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi!
Şanlıurfa'da 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi!
Depremzede öğrencilere, YKS için ulaşım ve barınma desteği
Depremzede öğrencilere, YKS için ulaşım ve barınma desteği
Altın fiyatları rekora koşuyor! 1310 liraya yaklaştı neler oluyor? Haziran ayı uyarısı geldi
Altın fiyatları rekora koşuyor! 1310 liraya yaklaştı neler oluyor? Haziran ayı uyarısı geldi
Almanya, Rusya'dan başkonsolosluklarını kapatmasını istedi
Almanya, Rusya'dan başkonsolosluklarını kapatmasını istedi
Bekçi maaşları 2023 en düşük kaç para oldu? İlkokul-lise mezunu kaç para alır?
Bekçi maaşları 2023 en düşük kaç para oldu? İlkokul-lise mezunu kaç para alır?
Suudi astronotların da bulunduğu uzay mekiği Ax-2, dünyaya döndü
Suudi astronotların da bulunduğu uzay mekiği Ax-2, dünyaya döndü