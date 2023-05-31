Bekçi maaşları 2023 en düşük kaç para oldu? İlkokul-lise mezunu kaç para alır?

2023 yılında yapılan son zamla birlikte bekçi maaşları da zamlandı. Buna göre ilkokul mezunu olan bekçiler ortalama 12.036 lira alırken üniversite mezunu olanlar 14.196 TL alıyor.

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Stadyum, mahalle, park gibi kalabalık ortamlarda kolluk güçlerine destek amaçlı bekçiler de önemli rol oynuyor. EGM tarafından ihtiyaç durumuna göre Türkiye'nin birçok ilinde bekçi alımları yapılıyor. Merak edilen bir nokta da bekçi maaşları. 2023 yılında bekçi maaşlarına enflasyon oranında zam yapıldı. Yeni bekçi alım şartlarına artık ilkokul mezunları bekçi olamayacak ama şu an görev yapan ilkokul mezunu bekçiler ortalama 12.036 lira alıyor. Üniversite mezunu bekçiler ise ortalama 14.196 TL alıyorlar. Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

2023 yılı için bekçi maaşları

*İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

*Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

*Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

*Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

*Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.

Bekçilerin çalışma saatleri

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

Bekçiler kaç saat çalışır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.