Mauro Icardi paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ümit Özat'ın başı dertte: "Sözünü tutacağını umuyorum"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ümit Özat'ın "Icardi ligde 20 gole ulaşsın saçlarımı sarı-kırmızıya boyarım" iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ümit Özat'a seslenen Icardi, verdiği sözü tutması gerektiğini söyleyerek bir fotoğraf paylaşırken sosyal medya yıkıldı ve yıldız ismin paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, Mauro Icardi’nin sezonu 20 golle tamamlaması halinde saçını kırmızıya boyatacağını söylemişti. Ankaragücü maçında gol sayısını 21’e yükselten Icardi, Fenerbahçe efsanesine sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

“Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın"

Sezon başında “Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım.” diyen Ümit Özat, Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın.” paylaşımı yapmıştı.

Icardi, Ümit Özat'ı unutmadı!

Galatasaray’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Icardi, gol sayısını 21’e yükseltince Ümit Özat’ın sözünü unutmadı.

Instagram’dan bir paylaşım yapan Icardi, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.