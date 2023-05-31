Almanya işçi alımı başvuru şartları formu 2023, hangi sektöre işçi alınacak?

Almanya'ya çalışmak için göç etmek isteyenler için 37 bin euro'ya kadar çalışma fırsatı! Almanya iş alımı başvuru şartları neler? Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya iş imkanları neler? Maaşlar ne kadar? Zorluklar neler olabilir?

Abone ol

Almanya'da çalışmak için son 15 ay içinde 98 bin Türk vatandaşı, başvuruda bulunmuş ve bu başvuruların büyük bir kısmı, sağlık sektöründe çalışanlardan olmuştur. Almanya, bu taleplere cevap vererek Türk vatandaşlarına iş imkanı sunmaktadır. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için Avrupa Birliği Adalet Divanı önemli bir karar almıştır. Bu karar, Almanya başta olmak üzere tüm AB ülkelerinde geçerli olup, Alman vatandaşlığına geçen kişilerin süresiz oturum haklarının kaybolmayacağını belirtmektedir. Bu karar, Türk vatandaşlarının Almanya'da daha güvende hissetmelerine yardımcı olmaktadır.

Almanya, Türkiye'den gelen işçi talebine yanıt vermek amacıyla hazırlıklar yapmaktadır. Son bir buçuk yılda 98 bin Türk vatandaşı, ekonomik nedenlerle Almanya'da çalışmak istemiştir. Başvuruların çoğunluğu sağlık sektöründen gelmektedir. Almanya, metal sanayisi, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi sektörlerde iş fırsatları sunarak Türk vatandaşlarına çalışma ve oturum izni vermektedir. Almanya, nitelikli işgücüne olan ihtiyacını karşılamak için Türk işçilerini tercih etmektedir. Almanya'da çalışmak isteyen Türk vatandaşları için yaş aralığı genellikle 18-45 olarak belirlenmiştir ve maaşlar 2.100 Euro ile 37.000 Euro arasında değişmektedir. Bu gelişmeler, Türk vatandaşlarının Almanya'da iş bulma ve yaşama hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Almanya, işgücü azalmasıyla karşı karşıya olduğunu ve nitelikli işgücüne acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Federal Çalışma Dairesi Başkanı, Türk vatandaşları için çalışma fırsatları sunduğunu açıkladı. Toplumun yaşlanması ve sosyal-ekolojik değişimler, nitelikli eleman işgücü açığını artırmıştır. Almanya'da 1 milyon 200 binden fazla nitelikli işgücü açığı bulunmaktadır ve gelecekte bu sıkıntının daha da artması beklenmektedir. Almanya'nın ekonomik olarak güçlü kalmak için nitelikli elemanlara ihtiyacı vardır ve bu durum Türk vatandaşlarına çalışma fırsatları sunmaktadır.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SAĞLIK SEKTÖRÜ

Başvuruların büyük bir kısmı sağlık sektöründe çalışanların olduğu belirtilmektedir. Türk sağlık çalışanlarının Almanya'da çalışmak için başvurularını artırdığı ifade edilmektedir. Almanya'da zaten önemli sayıda Türk vatandaşı bulunmasına rağmen, son zamanlarda başvuruların artması Türklerin Almanya'ya olan ilgisinin devam ettiğini göstermektedir. Ancak, Almanya'da yaşayan Türklerin siyasi tercihleri, seçim zamanlarında önem kazanmakta ve bazı Alman siyasetçilerin Türklerin oy kullanmasına karşı çıkmasıyla tartışmalara yol açmaktadır. Bu durum, Türkiye kökenli göçmenler arasında bölünmelere ve uyum sorunlarına neden olabilir.

Ekonomik nedenler ve gelecek kaygısı, Türk vatandaşlarının Almanya'ya yönelmelerinin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Almanya, büyük bir işgücü piyasasına sahip olması nedeniyle Türkler için çekici bir hedef haline gelmiştir. Şu anda yaklaşık 4 milyon Türk vatandaşı Almanya'da yaşamaktadır. Almanya'daki iş fırsatları Türkler için sürekli olarak artmaktadır ve bu sayının gelecekte daha da artması beklenmektedir. Ayrıca, Almanya hükümetinin Türk ve Suriyeli depremzedelerin yakın akrabalarının kısa süreli vize kolaylığıyla Almanya'ya gelmelerini sağlaması da önemli bir adımdır. Türk vatandaşlarına yönelik bu desteğin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir.