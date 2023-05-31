Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seyfullah Hacımüftüoğlu evli mi, boşandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Mevcut Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Seyfullah Hacımüftüoğlu oldu. Seyfullah Hacımüftüoğlu'nıun adı İçişleri Bakanlığı için geçiyor. 63 yaşında olan Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen Çaykara doğumlu. Eşi Gülgün Hacımüftüoğlu'ndan 1997 yılından boşandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de şu anda Mevcut Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Seyfullah Hacımüftüoğlu oldu. 63 yaşında olan Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen Ankara Çaykara doğumlu. bir evlilik yapan Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun ilk eşi Gülgün Hacımüftüoğlu olmuştur. Çift 1997 yılında boşandı.

Seyfullah Hacımüftüoğlu hangi görevlerde bulundu?

1985 yılında Trabzon Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla,

Sakarya - Taraklı Kaymakamlığı,

Hakkari - Şemdinli Kaymakamlığı,

Kastamonu - Doğanyurt Kaymakamlığı,

Şanlıurfa - Ceylanpınar Kaymakamlığı,

Denizli - Serinhisar Kaymakamlığı,

Manisa - Akhisar Kaymakamlığı,

görevlerinde bulundu.

2005 yılında Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı. Daha sonra 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi ile birlikte Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü. 29 Ağustos 2009 tarihinde Rize Valisi olarak atandı. 19 Mayıs 2012 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Seyfullah Hacımüftüoğlu, 16 Eylül 2014 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine atanmıştır.

Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu iki çocuk babasıdır.