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Kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı

ENDONEZYA'nın Bali Adası'nda polis, bir araç kiralama şirketinin sahibini, müşterilerinden kripto parayla ödeme aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

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Coconuts'ın haberine göre, Bali Polisi Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından Bali Adası'nda alışveriş işlemlerinde kripto para kullanıldığına dair artan sayıda ihbar aldıktan sonra soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şef Nanang Prihasmoko, polisin kripto parayla ödemeler yapan gizli bir ağı ortaya çıkarmak için Telegram uygulamasından müşteri gibi davranarak araç kiralama grubuna katıldığını ve şirket sahibi şüpheliyle temasa geçtiğini kaydetti.

Ödeme yapmak için şirket sahibinin kripto cüzdanı adresinin istendiğini aktaran Prihasmoko, bunun ardından kiralamayı gerçekleştirmek için bir görüşme ayarladıklarını dile getirdi.

Prihasmoko, görüşmede şu an ismi açıklanmayan şirket sahibinin gözaltına alındığını belirterek polisin, işlemlerde kullanıldığı düşünülen cep telefonuna, SUV araca, kripto hesabına, Telegram hesabına ve ATM kartına el koyduğunu aktardı.

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