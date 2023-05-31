Ahmet Davutoğlu Meclis'te 'Hüllü Partisi' kurmayı Önerdi! DEVA ve Saadet karşı çıktı

CHP çatısı altında seçime girip 38 milletvekili kazanan Milet İttifakı'nın küçük ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve DP, TBMM'de ortak grup kurmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, mecliste ortak grup için bir çatı partisi kurup, vekillerin yine kendi partileri için çalışması önerisi getirdi. DEVA ile Saadet, “Hülle partiye hayır” dedi.

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14 Mayıs’taki parlamento seçimlerinde Millet İttifakı’nı oluşturan partiler 213 milletvekili çıkardı. CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi 10’ar, Demokrat Parti 3 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazandı. Meclisin açılmasından hemen sonra 38 milletvekili CHP’den ayrılıp, partilerine geri dönecek.

DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti Meclis'te grup kurmak için gerekli 20 milletvekiline sahip olmadığı için Meclis'te grup oluşturma pazarlığı yürütüyor. millet İttifakı'nın küçük ortakları birlikte grup kurabilirse meclis başkanlık divanında temsil edilme, meclis ihtisas komisyonlarında yer alma ve meclis kürsüsünde grup adına konuşma şansını da yakalamış olacak.

4 partinin ortak grup kurması için ilk adımı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu attı. Davutoğlu’nun ortak grup kurma çağrısına DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti sıcak bakıyor. Ancak grubun hangi parti çatısı altında kurulacağı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Ahmet Davutoğlu 'hülle parti' önerdi

Bu zorluktan ötürü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir öneriyle partilere gitmek istediği de siyaset kulislerine yansıdı. O öneriye göre; meclis grubu için yeni bir çatı parti kurulması. Bu önerinin formülü de basit: 4 partinin 38 milletvekili yeni kurulacak partiye geçecek. Mecliste ortak grup kurulacak. 4 ayrı parti; hem çatı partisi hem de kendi partileri için çalışacak.

İki ortak 'hayır' dedi

Davutoğlu’nun bu önerisine Saadet Partisi ile DEVA Partisi’nden “Hülle partiye hayır” yanıtları geliyor. Her iki parti de, yeni bir parti kurmanın toplumda karşılığı olmayacağı gibi parti tabanlarını “yaralayacağını” düşünüyor.

Saadet: Bizim bir tabanımız var

Saadet Partisi kurmayları “Bizim bir tabanımız var. Belli bir seçmenimiz var. Ne gerek var hülle partiye? Saadet Partisi çatısı altında birleşebiliriz” derken, DEVA Partisi kurmayları da benzer şekilde “Biz de hülle partiye karşıyız. Mevcut partilerimizin birisinin çatısında birleşebiliriz” görüşünü savunuyor.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun, parti liderleriyle kuracağı temaslardan sonra 4 partinin mecliste ortak grup için nasıl bir yol izleyeceğinin daha da netleşmesi bekleniyor.