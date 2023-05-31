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Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür hakkında karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür hakkında karar

Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede öğrenciyi, başörtülü olduğu gerekçesi ile okula kabul etmediği ileri sürülen okul müdürünün söylediklerini ‘nasihat’ olarak değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.

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 Eskişehir’de özel bir okulun müdürü tarafından depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edilmişti.

Söz konusu okulun müdürü İsmail S., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. 

Mahkeme heyeti, okul müdürü ile öğrenci arasındaki konuşmanın geçtiği odanın kapısının açık olmasının aleniyet sağlamadığına, 15 yaşındaki T.N.İ. isimli öğrencinin başörtüsüyle derslere girmesinin oluşturacağı zorluklar konusunda okul müdürünün söylediklerinin ‘dini değerleri aşağılama’ suçunu oluşturmayıp ‘nasihat’ niteliği taşıdığına hükmetti. İsmail S.’nin beraatine karar verildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, müdür İsmail S.'nin görevden alındığı öğrenildi. İdari soruşturmanın devam ettiği, şahsın okuldan ayrıldığı öğrenildi.

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