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Taliban: Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi

Taliban: Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi

Taliban, geçen yıl nisan ayında haşhaş ekiminin yasaklamasının ardından 4 bin hektardan fazla haşhaş tarlasını yok ettiklerini duyurdu.

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Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Müdürü Mevlevi Hasibullah Ahmedi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Ahmedi, "Bu yıl ülke genelindeki birçok vilayette haşhaş tarlaları yok edildi. 4 bin hektar tarlaya ekilen haşhaş yok edildi ve hala yok edilmeye devam ediliyor." dedi.

Ahmedi; Kabil, Kandahar, Zabul, Hilmend, Faryab, Belh, Kunduz, Badahşan, Tahar ve Pakistan sınırındaki vilayetlerdeki haşhaş tarlalarının büyük oranda imha edildiğini, kalanlar için de imha çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Afganistan'daki uyuşturucu sorununun dünyayı da etkilediğini kaydeden Hasibullah Ahmedi, çiftçilerin haşhaş yerine farklı ürünleri ekmesi için uluslararası kurumların destek vermesi gerektiğini söyledi.

Ahmedi, "Uluslararası kuruluşlardan haşhaş yerine alternatif sunulması konusunda çiftçilere destek sağlamasını istiyoruz. Ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Kimseye bu konuda müsamaha göstermiyoruz. Karara uymayanlar ise cezalandırılacak." diye konuştu.

Bugüne kadar uyuşturucu ticareti yapan 7 bin 500 kaçakçının tutuklandığını ve 500'e yakın imalathanenin imha edildiğini aktaran Ahmedi, operasyonlarda 300 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini kaydetti.

Ahmedi, haşhaş tarlalarının yok edilmesi konusunda çiftçilerden direniş görmediklerini belirtti.

Yasak sonuçlarının kasımda netleşmesi bekleniyor

Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelen Taliban, geçen yıl nisan ayında haşhaş, bu yıl mart ayında ise kenevir ekimini ve ticaretini yasaklamıştı.

Afganistan'da geçen yıl haşhaş ekiminde artış görüldü. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Kasım 2022'de yayınladığı rapora göre, Taliban yönetimi iktidara geldikten sonra 2022'de bir önceki yıla kıyasla haşhaş ekimi yüzde 32 arttı.

Afganistan afyonu, küresel tedarikin yüzde 80'ine denk geliyor.

Taliban yetkilileri ve Afgan çiftçiler, yasağın tam uygulanabilmesi için uluslararası yardımın önemine vurgu yapıyor.

Bu nedenle, Taliban'ın yasak kararının afyon üretiminde nasıl bir etki bıraktığı, BM'nin 2023 raporunda netlik kazanacak.

Mevcut ekonomik kriz ve kuraklık nedeniyle normal tarım ürünlerini "daha az karlı" olduğu gerekçesiyle tercih etmeyen tarla sahipleri, daha az su isteyen haşhaş ve kenevire yöneliyor.

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