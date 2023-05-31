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Erzurum'da sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu

Erzurum'da sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

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Akşam saatlerinde başlayan yağmur, Yuvaklı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda yaşanan göçük ve mahalle içindeki dere yataklarının taşması sonucu köylüler zor anlar yaşadı. Köyün alt tarafında bulunan okul lojmanında kalan öğretmenler ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Kaymakam Tunahan Nas, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ile Jandarma Komutanı sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Sel nedeni ile Tekman Belediyesi iş makineleri ve Büyükşehir Kırsal Hizmetler iş makineleri çalışma yaparak vatandaşların yollarını açıp derelerde kanal açma çalışması yaptı.

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