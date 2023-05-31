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2023 kurban bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

2023 kurban bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

Özellikle tatil planı yapanlar gözünü kurban bayramına çevirdi. Çünkü bu sene kurban bayramının 9 gün olması planlanıyor. Resmi bir açıklama henüz yok fakat tatil yerleri çoktan doldu bile. 2023 yılında kurban bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Kurban bayramı arefesi salı günü olacak. Hal böyle olunca 26 Haziran pazartesi günü de tatil olursa kurban bayramı 9 gün olacak.

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Tatil beldelerinin kurban bayramı öncesi dolmasının ardından birçok vatandaş kurban bayramı ne zaman, ne zaman başlıyor ve kurban bayramı kaç gün tatil sorularının yanıtlarını arama motorlarından araştırmaya başladı. Dini bayramların ikincisi olan kurban bayramı bu sene 28 Haziran'da başlayacak. Çarşamba günü başlayan kurban bayramı 4 gün sürecek. Kurban bayramı arefesi ise 27 Haziran salı günü olacak. Salı öğleden sonra kurban bayramı tatili resmi olarak başlayacak. Fakat gündemde 26 Haziran pazartesi gününün de tatil olması böylece kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması planı var. Henüz resmi bir açıklama yok fakat, kurban bayramının 9 gün olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 

Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca sürecek. Bu yıl Kurban Bayramı 1. gün 28 Haziran2da başlıyor ve bayram 1 Temmuz'da sona eriyor.

2023 kurban bayramı tarihleri

27 Haziran Salı (Kurban Bayramı Arefesi)
 28 Haziran Çarşamba (Kurban Bayramı 1. Gün)
 29 Haziran Perşembe (Kurban Bayramı 2. Gün)
 30 Haziran Cuma (Kurban Bayramı 3. Gün)
 1 Temmuz Cumartesi (Kurban Bayramı 4. Gün)

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