BIST 4.966
DOLAR 20,69
EURO 22,21
ALTIN 1.302,57
HABER /  EKONOMİ

Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü

Büyüme rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 11 çeyrek büyümüş oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ilk çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 245 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi ise yüzde 0,7 azaldı.

Böylece Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 11 çeyrek büyümüş oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisine rağmen yüzde 4 büyüme dikkati çekti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti! Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte il il milletvekilleri listesi
Foto Galeri Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti! Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte il il milletvekilleri listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"Yılın Otomobili" adaylarından Hyundai IONIQ 5 basınla tekrar buluştu
"Yılın Otomobili" adaylarından Hyundai IONIQ 5 basınla tekrar buluştu
Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik görüşmenin detaylarını anlattı neler konuşuldu?
Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik görüşmenin detaylarını anlattı neler konuşuldu?
Ekrem İmamoğlu'nun avukatından 'cezası onandı' açıklaması! Abdülkadir Selvi yazmıştı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatından 'cezası onandı' açıklaması! Abdülkadir Selvi yazmıştı
Manchester United'da sakatlanan Martial, kupa finalinde oynayamayacak
Manchester United'da sakatlanan Martial, kupa finalinde oynayamayacak
Türkiye’de bir ilk olan AB destekli "Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi" başladı
Türkiye’de bir ilk olan AB destekli "Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi" başladı
Atanamayan cumhurbaşkanı yardımcıları eylem yapar mı? Hilmi Daşdemir dalgasını geçti
Atanamayan cumhurbaşkanı yardımcıları eylem yapar mı? Hilmi Daşdemir dalgasını geçti
Ceylan Koynat kimdir, kaç yaşında? Ceylan Koynat aslen nereli, şarkıları neler?
Ceylan Koynat kimdir, kaç yaşında? Ceylan Koynat aslen nereli, şarkıları neler?
EPDK'dan 'doğal gaz' raporu! Yüzde 352,8 artış oldu
EPDK'dan 'doğal gaz' raporu! Yüzde 352,8 artış oldu
Akdamar Adası’nda ilk defa tiyatro oyunu sahnelendi
Akdamar Adası’nda ilk defa tiyatro oyunu sahnelendi
Ünal Turan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ünal Turan eski, estetiksiz hali olay
Ünal Turan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ünal Turan eski, estetiksiz hali olay
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracak
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracak
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı 'CHP ne yaparsa 35'leri bulur' sorusuna cevap verdi
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı 'CHP ne yaparsa 35'leri bulur' sorusuna cevap verdi