Ünal Turan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ünal Turan eski, estetiksiz hali olay

Aslen Sivaslı ve şu anda 38 yaşında olan sosyal medya fenomeni Ünal Turan geçtiğimiz gün nişanlısı Ceylan Koynat'ta kaza yaptı. 14 milyonluk lüks Ferrarisi kaza yapan Ünal Turan'ın serveti, birbirinden değerli milyonluk arabaları merak edildi. Peki estetikle değişen, eski halinden çok farklı olan Ünal Turan kimdir? Ünal Turan ne iş yapıyor, daha önce evlendi mi?

Abone ol

Ünal Turan, geçtiğimiz gün içinde nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat ile birlikte ciddi bir trafik kazası geçirdi. 14 milyonluk Ferrarisi ile Cebeci Tüneli'nde otomobil ile hız denemesi yapan Ünal Turan'ın macerası olaylı bitti. Lastiği patlayınca arabası pert oldu. Hurdaya dönen araçtan sağlam çıkan Ünal Turan'ın hayatı bu gelişmenin ardından yeniden merak edildi. 38 yaşında ve aslen Sivaslı olan Ünal Turan, modifiye yaptığı araçlar sayesin de tanınmış olup “Farzetki bu aşkı yaşamadık hiç” sözüyle de gündeme sürekli geldi. Estetik yaptıtan Ünal Turan'ın eski, estetiksiz haline bakın...

Ünal Turan kimdir, ne iş yapar?

Ünal Turan 18 Nisan 1985, Sivas doğumlu olup çocukluğundan bu yana modifiyeli araçlara merak saran ve araçlara bir birinden farklı, güzelleştirme yöntemiyle tanınmış bir kişidir. Ünal Turan yaptığı araçlar sayesin de tanınmış olup “Farzetki bu aşkı yaşamadık hiç” sözüyle de gündeme sürekli gelmiştir. Turan’ın Instagram hesabından 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünal Turan öldü mü?

Instagram ve Tiktok hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Ünal Turan, özellikle araba tutkunları tarafından iilgiyle takip ediliyor. Turan'ın her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.

DHA'nın haberine göre; Dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patlayan fenomen isim, direksiyon hakimiyetini kaybederek yanındaki nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı.

İkili, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

.