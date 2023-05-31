Ceylan Koynat kimdir, kaç yaşında? Ceylan Koynat aslen nereli, şarkıları neler?

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ile nişanlı olan şarkıcı Ceylan Koynat merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün ciddi bir trafik kazası geçiren Ceylan Koynat'ın hayatı bu kazadan sonra merak edildi. O Ses Türkiye yarışması ile ünlenen Ceylan Koynat aslen Bitlisli 35 yaşında. Neden, Ararsam Açma, Uçurum gibi şarkıları vardır.

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Nişanlısı, sosyal medya fenomeni Ünal Turan ile ciddi bir trafik kazası geçiren şarkıcı Ceylan Koynat merak edildi. İlk olarak O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran Ceylan Koynat daha sonra birçok şarkıya imza attı. Aslen Bitlisli olan Ceylan Koynat 35 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Ceyalan Koynat'ın Özlemden, Yalan Oldu, Ararsam Açma, Neden gibi şarkıları vardır.

Ceylan Koynat kimdir?

Ceylan Koynat, 28 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bitlisli olan Ceylan Konat, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Repertuar eğitimleri almıştır. O Ses Türkiye yarışması ile katılmasıyla adından söz ettirmiştir.

Sosyal medya binasının yanı sıra müzik dünyasında başarılı isimlerinden birisi olan Ceylan Koynat, 28 Ağustos 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yaşamını İstanbul'da devam eden başarılı sosyal medya fenomeni sanatçı aslen Bitlislidir.

Ünal Turan kaza anını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi