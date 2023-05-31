BIST 4.951
DOLAR 20,70
EURO 22,25
ALTIN 1.305,36
HABER /  EKONOMİ

Çin'de imalat sektöründe aktivite Mayıs ayında da daralma işareti verdi

Çin'de imalat sektöründe aktivite Mayıs ayında da daralma işareti verdi

Çin'de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri nisan ayının ardından mayısta da büyüme eşiğinin altında kalırken Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret etti.

Abone ol

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta hem imalat hem de imalat dışı sektörlerde düşüş kaydetti. İmalat sanayi PMI 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e geriledi.

İmalat PM, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü üç aylık dönemin ardından son iki ayda yeniden büyüme eşiğinin altına indi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

İmalat sanayinde üretim alt endeksi 50,2'den 49,6'ya, yeni siparişler alt endeksi 48,8'den yüzde 48,3'e, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 47,6'dan yüzde 47,2'ye geriledi.

Piyasaya güveninin göstergesi kabul edilen iş beklentileri alt endeksi 54,7'den 54,1'e düştü.

İmalat dışı PMI ise 54,5 ile büyüme eşiğinin üstünde kalsa da geçen ay olduğu gibi düşüş kaydetti. Endeks, son 4 aydaki en düşük seviyeye geriledi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, "Ekonomik gelişme düzeyinde gerileme oldu. Toparlanmanın ve kalkınmanın temelinin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte ekonomide toparlanma işaretleri görülmüştü. İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ocaktan itibaren büyüme eşiğinin üzerine seyretmiş, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
31 Mayıs 2023 dolar resmen uçuyor! Bitcoin ve Euro son fiyatlara bakın
31 Mayıs 2023 dolar resmen uçuyor! Bitcoin ve Euro son fiyatlara bakın
Ünal Turan kimdir Ferrari kazası canlı yayında oldu! Ünal Turan serveti ve arabaları
Ünal Turan kimdir Ferrari kazası canlı yayında oldu! Ünal Turan serveti ve arabaları
Toyota'nın küresel üretimi, aylık bazda en yüksek seviyesini gördü
Toyota'nın küresel üretimi, aylık bazda en yüksek seviyesini gördü
Teknoloji odaklı projeler "Yatırım Haritası" uygulamasında
Teknoloji odaklı projeler "Yatırım Haritası" uygulamasında
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
'Sahte mahkeme kararı' şebekesine operasyon: 12 gözaltı kararı
'Sahte mahkeme kararı' şebekesine operasyon: 12 gözaltı kararı
KGM işçi alımı kura sonuçları 31 Mayıs isim listesi-2023 isim sorgulama
KGM işçi alımı kura sonuçları 31 Mayıs isim listesi-2023 isim sorgulama
Samsun'da tır önce bariyere çarptı sonra su kanalına girdi
Samsun'da tır önce bariyere çarptı sonra su kanalına girdi
Yeni Kabine'nin açıklanacağı tarih belli oldu! Erdoğan Cumartesi günü yemin edip yeni bakanları açıklayacak
Yeni Kabine'nin açıklanacağı tarih belli oldu! Erdoğan Cumartesi günü yemin edip yeni bakanları açıklayacak
Öfkeli sürücü dehşet saçtı! Kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 kişi yaralandı
Öfkeli sürücü dehşet saçtı! Kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 kişi yaralandı
Kira 2 bin liradan 15 bin liraya çıkınca, 2 çocuklu kadın evsiz kaldı!
Kira 2 bin liradan 15 bin liraya çıkınca, 2 çocuklu kadın evsiz kaldı!
Sinan Oğan kulisi! O görev için konuşuluyor Hacı Yakışıklı duyurdu
Sinan Oğan kulisi! O görev için konuşuluyor Hacı Yakışıklı duyurdu