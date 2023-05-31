KGM işçi alımı kura sonuçları 31 Mayıs isim listesi-2023 isim sorgulama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) birçok farklı kadro için işçi alımı yapacağını duyurmuş ve başvuru sayfasını açmıştı. 2-8 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapan adaylar şimdi KGM kura sonuçlarına gözünü dikti. KGM kura sonuçları bugün birçok ilde yapılacak. Peki KGM işçi alımı kura sorgulaması nereden yapılır, ismim çıkmış mı nereden öğrenilir?

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31 Mayıs 30 Mayıs Karayolları KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, Kgm.gov.tr duyuru sayfası... 2-8 Mayıs tarihleri arasında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler il kura sonuçlarına çevrildi. Bugün yani 31 Mayıs çarşamba günü Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir başta olmak üzere birçok ilde KGM kura sonuçları çekilecek. Peki KGM sonucu isim sorgulama nereden yapılır?

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​

KGM işçi alımı kura sonucu

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

KGM kura sonucu nasıl öğrenilir?

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.

KGM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

75 Aşçı,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

144 Bakım İşçisi,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

42 Elektronik Ustası,

59 Greyder Operatörü,

168 İş Makinası Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

12 Makine Operatörü,

7 Marangoz,

15 Sıhhi Tesisatçı,

591 Sürücü Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

15 Vinç Operatörü