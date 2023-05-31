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Bursa'da navigasyona uyan, merdivenlerden aşağı uçuyor!

Bursa'da navigasyona uyan, merdivenlerden aşağı uçuyor!

Bursa'da Uludağ'dan Teleferik Mahallesi'ne inen sürücüler navigasyon ile merdivenleri yol zannedip aşağı uçuyor. Bir çok aracın karıştığı kaza sebebiyle çevredeki vatandaşlar sürücülerden dikkatli olmasını istiyor.

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Bursa’da Uludağ'dan inecek olan vatandaşlar navigasyona adres yazdıklarında ana yoldan değil de Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'ndeki merdivenlerin olduğu noktaya geliyor. Navigasyona uyarak kestirme yolu kullanmak isteyen sürücüler aşağı uçunca istedikleri adres yerine tamirhaneye gitmek zorunda kalıyor.

Karşıdan bakınca yol, aşağıdan bakınca merdiven olduğu anlaşılan yerde kısa sürede çok sayıda kaza meydana gelirken, vatandaşlar gelen sürücülere kullandıkları navigasyonu güncelleştirmelerini ve tabelalara bakması konusunda uyarıda bulundu.

Sürücülerden daha dikkatli olmasını isteyen Murat Çelik “Burası eskiden araçlara açık bir yoldu. Uzun süre önce burası kapatıldı ve yayalar için merdiven yapıldı. Ardından tabelalar çakıldı. Fakat burada bir iki haftada çok sayıda araç merdivenlerden uçtu. Çünkü güncel olmayan navigasyonlar burayı halen araçlar için kullanılabilecek yol gösteriyor. Burası zaten karşıdan bakınca merdiven gibi gözükmüyor dolasıyla sürücülerde burada aşağı uçuyor” dedi.

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