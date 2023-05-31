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BOTAŞ, THY ve TCDD'nin satılacağı iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

BOTAŞ, THY ve TCDD'nin satılacağı iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları'nın satılacağı iddialarını yalanladı.

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Açıklama, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

İddiaların asılsız olduğu belirtildi, "BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları'nın satılacağı iddiası doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin enerji ve ulaştırma sektöründe uluslararası saygınlığa sahip şirketleri hakkında yapılan asılsız ve spekülatif açıklamalara itibar edilmemelidir" uyarısına bulunuldu.

Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor

 Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları (THY) satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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