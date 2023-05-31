Ekrem İmamoğlu'nun cezası onandı iddiası! Abdulkadir Selvi yazdı! Siyasi yasak başlıyor mu?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" davasında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onandığı iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, istinafın kararını önceden öğrenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP liderliğine göz kırpan çıkışları siyasi yasağı engellemek için verdiğini yazdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak cezası vermişti. Yerel mahkemenin kararına karşı Ekrem İmamoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne itiraz etmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun cezasının istinaf mahkemesi tarafından onandığını iddia etti.

'İstinaf'ın cezasını onadığını öğrenmiş'

Ekrem İmamoğlu'nun 29 Mayıs sabahı yaptığı video paylaşım ve akşamında İstanbul'un fethi kutlamalarındaki 'değişim' çıkışını hatırlatan Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş" diye yazdı.

'Ne kadar doğru bilemem' deyip yazdı

"Ne kadar doğru bilmem" diyen Selvi "Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar" kulisini paylaştı.

İmamoğlu zamana karşı yarış içinde

İstinaf Mahkemesi’nden İmamoğlu'nun cezasına onama çıksa bile bunun bir de Yargıtay'a itiraz yolu olduğunu hatırlatan Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu, 'Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam' diye düşünmüş olabilir" deyip ekledi: "Ekrem İmamoğlu zamana karşı yarış içinde. Siyasi yasak kararı onanmadan önce CHP Genel Başkanı olmak istiyor."

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