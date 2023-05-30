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Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek

Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın (ÇARŞAMBA) saat 15.30'da kabineyi toplayacak, yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden zaferle ayrılmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor; zira cuma günü bunun olabileceği söyleniyor. Net olarak belli oldu mu?" sorusu üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takdimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Ama şimdi daha net bir listede yok. Süreçte devam ediyor. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz'' şeklinde cevap verdi.

Kabine toplantısı saat 15:30'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak, yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Mevcut bakanlar son kez katılacak

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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