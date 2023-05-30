BBC: Erdoğan'ın zaferi Batı için önemli

İngiliz yayın kuruluşu, seçimden sonra çok sayıda dünya liderinin Erdoğan'ı tebrik ettiğini hatırlattı. Türkiye'yi yeniden büyük yapmak isteyen Cumhurbaşkanı'nın tutumu mercek altına alındı.

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İngiltere merkezli BBC, "Erdoğan'ın zaferi Batı için neden önemli?" başlıklı haberinde, Ankara'nın küresel meselelerdeki rolüne vurgu yaptı.

Ankara'nın stratejik önemi arttı

Türkiye'nin stratejik öneminin, Ukrayna savaşı sonrasında keskin bir şekilde arttığı belirtildi. Bu durumun, seçimden sonra Erdoğan'ı dünya liderlerinin peş peşe tebrik etmesinden anlaşılacağı kaydedildi.

Rusya'yla yakın bağları var, Ukrayna'ya yardım ediyor

"Türkiye, NATO askeri ittifakının kilit bir üyesidir." denilen haberde şunlar aktarıldı:

Erdoğan, Rusya ile yakın bağlarını sürdürebilir ama Ukrayna'ya da askeri yardım sağlıyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl arzına yönelik ablukayı sona erdirdiği ve dünyanın o ürünlere bağlı olan bölgelerine gitmesine olanak tanıyan mükemmel bir anlaşmaya aracılık etti.

Türkiye'yi yeniden büyük yapmak istiyor

Bir zamanlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasının savunucusu olan Erdoğan'ın, bugünlerde ise "Türkiye'yi yeniden büyük yapmaktan" bahsettiği vurgulanarak şöyle denildi:

Onun (Erdoğan) için bu, daha bağımsız bir dış politikaya sahip olmayı gerektiriyor. Yıllar geçtikçe, tüm müttefikleriyle yüksek düzeyde ilişkiler geliştirdi.

Beyaz Saray, Erdoğan'ı İsveç'in de NATO üyeliğini onaylaması için ikna etme konusundaki sabırsızlığını gizlemiyor.

Macron, Erdoğan'dan güvence alma peşinde

Aynı haberin devamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "AB'ye göç konusunda endişeli olduğu ve bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvence almayı umduğu" ifade edildi.

Bu arada Macron, sosyal medya hesabından Türkçe paylaştığı mesajında Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı kutlamış, "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var." demişti.

Müttefikleri yakından izliyor, Türkiye'nin ne yaptığı önemli

Batı'nın, Türkiye'nin stratejik önemini Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü olarak tanımladığı, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'nin statüsünü değiştirdiği görüşü paylaşıldı.

Haber, "Çok az kişi Erdoğan'dan büyük dış politika sürprizleri bekliyor. Ancak Ankara'nın stratejik müttefikleri çok yakından izliyor. Türkiye'nin ne yaptığı önemli." ifadesiyle tamamlandı.