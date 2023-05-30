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Altının kilogramı yükseldi! Yüzde 8,6 arttı işte fiyatı

Altının kilogramı yükseldi! Yüzde 8,6 arttı işte fiyatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 357 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 270 bin lira, en yüksek 1 milyon 359 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,6 artarak 1 milyon 357 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 129 milyon 662 bin 776,34 lira, işlem miktarı ise 1.658,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 303 milyon 503 bin 122,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

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