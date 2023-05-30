Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması! Yaz gelecek mi, yağışlar ne zaman bitecek?

Herkes havalar ne zaman ısınacak, yaz ne zaman gelecek diye merak ederken, Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin'den dikkat çeken hava tahminleri geldi. Buna göre yağışlar bir süre daha devam edecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Tekin, "Bu hafta boyunca ülkemiz bahar yağışlarını almaya devam edecek ve ülkemizin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle ülkemizin batı kesimlerinde yağışların etkisini artıracağını tahmin etmekteyiz." dedi.

Ülke genelinde yarın görülecek yağışların, İç Ege ve Göller Yöresi'nde daha kuvvetli olacağı uyarısında bulunan Tekin, bu bölgelerde sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, ulaşımda aksama, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Ankara, İzmir yağışlı

Yağışların bir hafta boyunca süreceğini, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:

"Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Hava sıcaklıkları 24 ila 25 derece arasında seyredecek, özellikle öğle saatlerinden sonra başkentte yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Başkentli vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.

İstanbul daha yağışsız iki büyük kente göre. İstanbul'da parçalı, çok bulutlu bir hava hakim. Anadolu yakasında yağış geçişlerini göreceğiz. Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı, çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise 3 gün boyunca 24-25 derece arasında seyredecek.

İzmir'de gök gürültülü sağanak göreceğiz. Şehrin iç kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Perşembe günü yağış olmayacak, cuma günü ise İzmir'de yine yağış görülecek. Hava sıcaklığı ise 25-27 derece arasında olacak."

Tekin, gelecek hafta yağışların azalmasıyla batı kesimleri başta olmak üzere yer yer sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkma ihtimali olduğunu kaydetti.