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Ümraniye'de İETT otobüsleri çarpıştı! Araçlar perişan halde, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye'de İETT otobüsleri çarpıştı! Araçlar perişan halde, yaralılar var

ÜMRANİYE'de, iki İETT otobüsü çarpıştı. Feci kazada yaralılar olduğu bildirildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüsler caddeden kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.

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