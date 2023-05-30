İklim Tamkan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fırat Tanış sevgilisi kimdir?

8 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra bir çok kişi ile adı aşk dedikodularına karışan başarılı oyuncu Fırat Tanış yeni sevgilisi ile samimi bir şekilde kameralara yakalandı. 48 yaşındaki Fırat Tanış'ın yeni sevgilisi İklim Tamkan merak konusu oldu.

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Son olarak FOX ekranlarında Adım Farah dizisi ile ekrana gelen başarılı oyuncu Fırat Tanış boşandıktan sonra ilk kez biri ile samimi bir şekilde kameralara yakalandı. Kulüp dizisindeki oyunculuk performansı ile alkış toplayan başarılı oyuncu Fırat Tanış 8 yıllık eşi, kızı Zeyno'nun annesi Künra Tanış ile tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Peki Fırat Tanış'ın sevgilisi İklim Tamkan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Daha önce defalarca kameralara yakalanan ancak aşk dedikodularını inkar eden Fırat Tanış ve sevgilisi İklim Tamkan dün gece Cihangir'de bir mekan çıkışı el ele kameraların karşısına geçti, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Fırat Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda, dizi tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz" açıklamasını yaptı.

Sevgilisi İklim Tamkan kimdir, aslen nereli?

Fırat Tanış'ın sevgilisi İklim Tamkan, aslen İzmir Karşıyakalı. 1984 doğumlu olan İklim Tamkan, 39 yaşında. Fırat Tanış'ın sevgilisi İklim Tamkan ne iş yapıyor sorusunun yanıtı ise piyanist. İklim Tamkan Türkiye'nin yetişdirdiği değerli piyano sanatçılarından biri. Öyle ki müzik kariyeri 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girmesiyle başlamış. Neredeyse doğuştan müzisyen olan İklim Tamkan, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. İklim Tamkan'ın kariyeri ödüllerle dolu. Sanatçı, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda piyano alanında üçüncülük ödülünü, klavsen dalında ise Uluslararası Kiwanis Ödülü ve Avusturya Devleti'nin verdiği Martha Debelli ödülü ve bursunu üst üste iki kez kazanmıştır.

Fırat Tanış, boşandığı eşi Kübra Tanış ve kızı Zeyno

Fırat Tanış 8 yıllık eşi, kızı Zeyno'nun annesi Künra Tanış ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Velayet anneye verildi: Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.

Fırat Tanış kimdir:

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" dizisi ile geçti.

Profesyonel olarak ilk dizi projesi 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. 2009'da ise Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' rolüyle çıkış yakalamıştır. 2002'de "Sır Çocukları" isimli Sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da üstlenmiştir. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi.