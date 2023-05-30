BIST 4.911
DOLAR 20,39
EURO 22,01
ALTIN 1.286,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da nehre düşen kadın ölmek üzereyken kurtarıldı

Adana'da nehre düşen kadın ölmek üzereyken kurtarıldı

ADANA'da Ceyhan Nehri'ne düşen bir kadını ölmek üzereyken itfaiye ekipleri kurtardı.

Abone ol

Olay, Ceyhan ilçesi Aytemuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ceyhan Nehri'ne düşen 52 yaşındaki Hatice D.'yi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını kurtarmak için zamanla yarışa başladı.

Bir itfaiye eri can simidi ile girerek suda sürüklenen kadına ulaştı. Ulaşılan kadın can simidi yardımı ile kıyıya çıkarıldı. O sırada haber verilen sağlık ekipleri de gelerek kadına müdahale etti.

Sağ olarak kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anaokulunda fenalaşan minik Hiranur öldü, aile hastaneyi birbirine kattı
Anaokulunda fenalaşan minik Hiranur öldü, aile hastaneyi birbirine kattı
ASELSAN'dan 1 milyar 89 milyon lira ve 34 milyon dolarlık ilave sözleşme
ASELSAN'dan 1 milyar 89 milyon lira ve 34 milyon dolarlık ilave sözleşme
MSÜ sonuçları 2023 nereden bakılır MSÜ tercih sonuçları sorgulama
MSÜ sonuçları 2023 nereden bakılır MSÜ tercih sonuçları sorgulama
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı ortaklarına suçlama: Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı...
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı ortaklarına suçlama: Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı...
Görüntülere tepki yağıyor! Kız çocuğunu içki masasında oynattılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama
Görüntülere tepki yağıyor! Kız çocuğunu içki masasında oynattılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama
Ücretsiz doğalgaz uygulaması emeklinin maaşını düşürecek iddiası
Ücretsiz doğalgaz uygulaması emeklinin maaşını düşürecek iddiası
YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
İstanbul'da özel okulda patlama! Deney faciasında 5 öğrenci yaralandı
İstanbul'da özel okulda patlama! Deney faciasında 5 öğrenci yaralandı
Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
MSÜ sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, saat kaçta açıklanır? TC İle sorgulama
MSÜ sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, saat kaçta açıklanır? TC İle sorgulama
İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna tepki
İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna tepki
Depremin yıktığı Malatya'da afet konutları yükseliyor
Depremin yıktığı Malatya'da afet konutları yükseliyor