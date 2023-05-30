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Anaokulunda fenalaşan minik Hiranur öldü, aile hastaneyi birbirine kattı

Anaokulunda fenalaşan minik Hiranur öldü, aile hastaneyi birbirine kattı

AVCILAR'da 5 yaşındaki Hiranur Dinç, anaokulunda aniden fenalaşarak yere yığılınca hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Hiranur, yoğun bakıma alınmak üzere farklı bir hastaneye nakledildi. Yolda kalbi duran Hiranur, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin yakınları ise hastane kapılarını tekmeleyerek ortalığı birbirine kattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Aras Bulvarı Bulvarın’nda bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki Hiranur Dinç, okulda fenalaşarak bir anda yere yığılınca geçtiğimiz hafta Avcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından durumu fenalaşan küçük çocuk, yoğun bakım tedavisi görmesi için Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yolda kalbi duran çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı aile ortalığı birbirine kattı

Ölüm haberini alan acılı aile ise ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi birbirine kattı. Öfkeli aile, acil girişinde bulunan otomatik kapıyı tekmeleyerek camlarını kırarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis hastaneye geldi.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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