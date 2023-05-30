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MSÜ sonuçları 2023 nereden bakılır MSÜ tercih sonuçları sorgulama

MSÜ sonuçları 2023 nereden bakılır MSÜ tercih sonuçları sorgulama

29 Mayıs 2023 Tarihleri arasında yapılan MSÜ tercih işlemleri ardından sonuç heyecanı başladı. Adaylar MSÜ tercih sonuçları için tarih öğrenmek istiyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi, tercih sonuçları için tarih belirledi mi? 2023 MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının 3. haftası açıklanması bekleniyor.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.

MSÜ kaç puanla kazanılır 2023?

Sözel puan türü ile 2021 yılı itibariyle başlamıştır. 2023 MSÜ Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve SG erkekler için taban puan 311,56385 sayısal puan olarak kapatmıştır. 2023 MSÜ Kara Harp Okulu erkekler için taban puan 313,94375 eşit ağırlık puan olarak kapatmıştır.

2023 MSÜ ye kaç kişi girdi?

Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi

MSÜ sonuçlara nereden bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

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