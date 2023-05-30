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Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan takım, Inter'in İtalya ligini ilk 4'te bitirmeyi garantilemesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak. Şampiyon temsilcimizin muhtemel rakipleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

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Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitirecek takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Lider Galatasaray ya da matematiksel olarak şansı bulunan Fenerbahçe, şampiyon olursa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

Şampiyon olacak temsilcimiz 1. ön elemeden gelen 15 takımdan birisiyle eşleşecek.

Aralarında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija'nın (Slovenya) da bulunduğu bazı rakipler şöyle:

Maccabi Haifa (İsrail), 

Hacken (İsveç),

 Karabağ (Azerbaycan), 

Ferencvaros (Macaristan),

Rakow Czestochowa (Polonya), 

Astana (Kazakistan), 

Slovan Bratislava (Slovakya),

 BATE Borisov (Belarus),

 Sheriff (Moldova), 

Zalgiris (Litvanya)

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