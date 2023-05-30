Galatasaray bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor! Maç saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor. Galatasaray maçı kazandığı takdirde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ankaragücü-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte takımların ilk 11'leri...

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Süper Lig'in şampiyonu bu gece belli olabilir. 79 puanla ligin zirvesine kurulan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak. Maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray kazanırsa şampiyon...

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bir yandan da gözler Fenerbahçe maçında

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Kupa 4 Haziran'a da kalabilir

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

Maçın muhtemel 11'leri

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi