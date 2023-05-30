Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor! Bakanlık duyurdu: 4'ü terörist 10 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakalığı Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi