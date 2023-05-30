DGS nedir, 2023 DGS ne zaman yapılacak, DGS kaç soru çıkacak?

2 yıllık önlisans programlarından, 4 yıllık lisans programlarına geçmek için yapılan DGS sınavı başvuruları başladı ve 5 Haziran'a kadar devam edecek. 2023 yılında DGS sınavı 16 Temmuz'da yapılacak. 2023 yılında DGS sınav ücreti 270 lira oldu. Depremzede vatandaşlar DGS başvuru ücreti alınmayacak. Peki DGS kaç soru çıkacak, kaç dakika sürecek?

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DGS sınav başvuruları 29 Mayıs'ta başladı ve son gün 5 Haziran olacak. DGS sınav ücretlerine 2023 yılında zam geldi ve 270 lira oldu. Sınava başvuran öğrenciler DGS başvuru ücretini ilgili bankalara yatıracak, DGS sınav başvurusu online olarak da yapılacak. 2023 yılında DGS sınavı 16 Temmuz'da yapılacak. DGS sınavında öğrencilere topma 150 dakika süre verilecek. DGS sınavı Türkçe, Matematik ve Geometri derslerinden oluşur ve 50 adet sayısal, 50 adet sözel olmak üzere toplam 100 soru öğrencilere sorulur.

DGS sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz'da uygulanacak.

DGS sınavı ise 16 Temmuz pazar günü yapılacak. DGS için geç başvuru DGS sınavı 150 dakika sürecek ve 100 soru sorulacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

2023 DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)