Sivas'ta 5 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme!

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan tır şoförü, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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Hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alınan tır şoförü E.Ç. (57), Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından Sivas Adliye Sarayı'na getirilen E.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.Ç. idaresindeki tır ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil (46) yönetimindeki yolcu minibüsü, dün Çarpışmış, minibüs sürücüsü ile aracında bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde, Metin Güler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.