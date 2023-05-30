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Öykü Baştaş kiminle evlendi, eşi Furkan Temir kimdir, ne iş yapıyor?

Öykü Baştaş kiminle evlendi, eşi Furkan Temir kimdir, ne iş yapıyor?

Dünyaca ünlü moda devlerinin podyumunda boy gösteren Öykü Baştaş geçtiğimiz gün tasarımcı nişanlısı Furkan Temir ile evlendi. Öykü Baştaş'ın gelinliği dünya basınında bile yer buldu. Birçok takipçisi Öykü Baştaş'ın gelinliğini beğenmedi. Peki kimdir Öykü Baştaş, aslen nereli, yaşı kaç? Furkan Temir kimdir, ne iş yapıyor?

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Milano Moda Haftası'nda Gucci defilesinde modellik yapan, dünyaca ünlü model Öykü Baştaş tasarımcı Furkan Temir ile evlendi. Gelinliği ile gündem olan Öykü Baştaş'ın göğüs ucuna taktığı göğüs pedi düğünün de gelinliğin de önüne geçti. Öykü Baştaş'ın gelinliği sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş, 1997 yılında dünyaya geldi.  Üçüz kardeşlerden biri olan Öykü Baştaş, liseyi bitirdikten sonra dilini geliştirmek için New York’a gitti. O yıllarda modellik yapmaya başladı. Modellik yaparken aynı zamanda eğitimini sürdürdü. İstanbul’da Bilgi Üniversitesi’nin iç mimarlık bölümünden mezun oldu.

Milano Moda Haftası’nda Gucci defilesinde modellik yaptı. “Gucci defilesinde yürüyen ilk ve tek Türk model” olan Baştaş, New York, Paris, Milan, Londra... gibi pek çok şehirde defilelere ve çekimlere gidiyor.


Öykü Baştaş,  mayıs 2023'te tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile dünyaevine girdi

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