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İstanbul'da başlık parası tartışması! Ağabeyini öldürdü

İstanbul'da başlık parası tartışması! Ağabeyini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta, başlık parası anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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27 Mayıs'ta bir araya gelen H.Ş. (29) ile S.Ş. (38) arasında küçük kardeşlerini evlendirmek için toplayacakları başlık parası konusunda anlaşmazlık yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ş, ağabeyi S.Ş'yi silahla yaraladı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldıran ağabey S.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli H.Ş'yi gözaltına aldı.

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