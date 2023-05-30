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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! İşte AK Parti'nin eni ekonomi yönetimi kadrosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! İşte AK Parti'nin eni ekonomi yönetimi kadrosu

28 Mayıs zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi yönetimini emanet edeceği kadroyu belirlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştüğü iddia edildi. Şimşek'in yeni ekonomi yönetiminde görevi ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı için geçen isimler kimler?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de kimlerin bakan olacağını belirlemeye başlarken, kulislerde isimler havada uçuşuyor. Kabine'de ekonominin kime emanet edileceği ise hem yurt içinde hem de yurtdışı piyasalarda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Erdoğan'ın 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiyi toparlamaya yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planlandığı konuşuluyor.

Cevdet Yılmaz ve Lütfü Elvan formülü

 Bu doğrultuda ağır yük altına giren ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor. Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın da hem yeni bir program hem de yeni kadrolarla iç ve dış piyasalara güven vermenin yolunu arayacağı ifade ediliyor.

Mehmet Şimşek için iki iddia var

Eski maliye bakanlarından Mehmet Şimşek'in dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi. Şimşek için iki formül konuşuluyor. İlk formüle göre Şimşek, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Bir diğer formüle göre ise Şimşek, Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı olarak görev yapacak. 

Kalın: Destek vermeye devam edecek

14 Mayıs seçimlerinden önce başlayan "Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek" iddialarıyla ilgili dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek." ifadelerini kullanmıştı.

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