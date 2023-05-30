YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderiliyor.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

600 milletvekili bir araya gelecek

3 gün sonra ise TBMM toplanıyor. 600 milletvekili cuma günü ilk kez yemin töreni için bir araya gelecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'e başkanlık edecek.