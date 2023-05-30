BIST 4.920
DOLAR 20,32
EURO 21,84
ALTIN 1.269,47
HABER /  SPOR

Miami Heat, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu

Miami Heat, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu

NBA Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics'i deplasmanda 103-84’lük skorla mağlup eden Miami Heat, seriyi 4-3 kazanarak NBA finaline yükseldi ve Denver Nuggets'ın rakibi oldu

Abone ol

NBA'de 2022-2023 sezonu finalinin adı belli oldu. Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics'i deplasmanda 103-84 yenen Miami Heat, seriyi 4-3 kazanarak NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu.

Miami Heat'te 28 sayı, 7 ribaund ve 6 asist kaydeden Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi. Aynı zamanda Doğu Konferansı finallerinin MVP'si seçilen Butler, Larry Bird ödülünün de sahibi oldu.

Konuk ekipte Caleb Martin, 26 sayı, 10 ribaundluk performansıyla play-off kariyer rekorunu kırarken, Bam Adebayo da 12 sayı, 10 ribaund üretti. Celtics'te ise Jaylen Brown'un 19 sayı, 8 ribaundu, Derrick White'ın 18 sayısı, Jayson Tatum'un da 14 sayı, 11 ribaundu yenilgiyi önleyemedi.

Öte yandan Miami Heat, NBA tarihinde 8. sıradan play-off'lara girip finale kalan ikinci takım oldu. Heat'ten önce 1999 yılında New York Knicks bunu başarmıştı. Play-off'lara 8. sıradan girip NBA şampiyonluğuna ulaşan takım ise bulunmuyor. Knicks, 1999 finalinde San Antonio Spurs'e karşı kaybetmişti.

Denver Nuggets ile Miami Heat arasında oynanacak olan NBA final serisi, 2 Haziran Cuma TSİ 03.30'da başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Emrah Safa Gürkan kiminle evli, eşi Elif Ertekin Gürkan kimdir, ne iş yapıyor?
Emrah Safa Gürkan kiminle evli, eşi Elif Ertekin Gürkan kimdir, ne iş yapıyor?
Bahçeli'nin seçim gecesi sözlerinin perde arkası aralandı hedef meğer onlarmış
Bahçeli'nin seçim gecesi sözlerinin perde arkası aralandı hedef meğer onlarmış
Cinsel tatmin için kullandığı deodorant kutusu yüzünden hastanelik oldu
Cinsel tatmin için kullandığı deodorant kutusu yüzünden hastanelik oldu
30 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu? Euro 21.50'yi geçti Bitcoin yükselişte
30 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu? Euro 21.50'yi geçti Bitcoin yükselişte
Merve Dizdar Alice Müzikali’nde dakikalarca ayakta alkışlandı! Sahnede gözyaşlarına hakim olamadı
Merve Dizdar Alice Müzikali’nde dakikalarca ayakta alkışlandı! Sahnede gözyaşlarına hakim olamadı
Hamburg taraftarının şampiyonluk kutlaması öfkeye dönüştü
Hamburg taraftarının şampiyonluk kutlaması öfkeye dönüştü
Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
20 gün önce emekli subaydan 'darbe olacak' ihbarı! Erdoğan'ın yanıtı ortaya çıktı
20 gün önce emekli subaydan 'darbe olacak' ihbarı! Erdoğan'ın yanıtı ortaya çıktı
Emrah Safa Gürkan kimdir, seçim hakkında ne dedi? Emrah Safa Gürkan neden gündem?
Emrah Safa Gürkan kimdir, seçim hakkında ne dedi? Emrah Safa Gürkan neden gündem?
Enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı! Sert düşüş olacak
Enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı! Sert düşüş olacak
Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
İstanbul'da skandal olay! Fırında 'REİS' diye bağıran AK Partili çocuğu kovdu: "İtlere ekmek satmıyoruz"
İstanbul'da skandal olay! Fırında 'REİS' diye bağıran AK Partili çocuğu kovdu: "İtlere ekmek satmıyoruz"