Miami Heat, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu

NBA Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics'i deplasmanda 103-84’lük skorla mağlup eden Miami Heat, seriyi 4-3 kazanarak NBA finaline yükseldi ve Denver Nuggets'ın rakibi oldu

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NBA'de 2022-2023 sezonu finalinin adı belli oldu. Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics'i deplasmanda 103-84 yenen Miami Heat, seriyi 4-3 kazanarak NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu.

Miami Heat'te 28 sayı, 7 ribaund ve 6 asist kaydeden Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi. Aynı zamanda Doğu Konferansı finallerinin MVP'si seçilen Butler, Larry Bird ödülünün de sahibi oldu.

Konuk ekipte Caleb Martin, 26 sayı, 10 ribaundluk performansıyla play-off kariyer rekorunu kırarken, Bam Adebayo da 12 sayı, 10 ribaund üretti. Celtics'te ise Jaylen Brown'un 19 sayı, 8 ribaundu, Derrick White'ın 18 sayısı, Jayson Tatum'un da 14 sayı, 11 ribaundu yenilgiyi önleyemedi.

Öte yandan Miami Heat, NBA tarihinde 8. sıradan play-off'lara girip finale kalan ikinci takım oldu. Heat'ten önce 1999 yılında New York Knicks bunu başarmıştı. Play-off'lara 8. sıradan girip NBA şampiyonluğuna ulaşan takım ise bulunmuyor. Knicks, 1999 finalinde San Antonio Spurs'e karşı kaybetmişti.

Denver Nuggets ile Miami Heat arasında oynanacak olan NBA final serisi, 2 Haziran Cuma TSİ 03.30'da başlayacak.