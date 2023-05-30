20 gün önce emekli subaydan 'darbe olacak' ihbarı! Erdoğan'ın yanıtı ortaya çıktı

Yazar Talat Atilla, 20 gün önce emekli bir subayın 'darbe olacak' ihbarında bulunduğunu yazdı. Erdoğan'ın "Kimmiş o eceline susayanlar" yanıtını verdiğini yazan Atilla, ihbarı yapan kişinin ordudan atılan bir subay olduğunu ve amacının Erdoğan'ın seçim kampanyasındaki enerjisini düşürmek olarak değerlendirildiğini aktardı.

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14 Mayıs seçim kampanyası döneminde kamuoyuna yansımayan ilginç bir olay gün yüzüne çıktı.

İlginç gelişmenin ayrıntılarını Turktime yazarı Talat Atilla, yazısında paylaştı:

Yaklaşık 20 gün, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu olan 14 Mayıs'tan önce emekli bir subay "ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİ " vereceğini söyleyerek devletin kritik kurumundan acil randevu talep eder.

Erdoğan: Kimmiş o eceline susayanlar

TSK'dan emekli subayın beklediği randevu hemen verilir.

Emekli subay heyecanlı ve bilgisinden emin bir şekilde "DARBE OLACAK!” iddiasında bulunur.

Her ne kadar iddiasının altını dolduramasa da, eski bir üst düzey TSK subayı olduğu için bu şok edici ihbar ciddiye alınır.

Devlet, darbe iddiasına karşı kamuoyuna hissettirmeden tüm kurumlarıyla teyakkuza geçer.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gelişmeden bilgi verenler, "Kimmiş o eceline susayanlar" yanıtını alır.

Devlet, bir taraftan teyakkuza geçerken, diğer yandan "Darbe olacak" İhbarında bulunan subaya yönelik araştırmayı derinleştirir.

Yapılan araştırmada subayın ordudan atılan bir subay olduğu ortaya çıkar.

Çok yönlü araştırmalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkar.

İhbarın hangi niyetle yapıldığı yönünde araştırma-soruşturma halen devam etse de, şu aşamada öne çıkan değerlendirmenin "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında kişisel enerjisini düşürme" amacı taşıdığı ifade ediliyor."