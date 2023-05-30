BIST 4.769
DOLAR 20,26
EURO 21,74
ALTIN 1.259,00
HABER /  EKONOMİ

Enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı! Sert düşüş olacak

Enflasyon hesaplamasına doğalgaz ayarı! Sert düşüş olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulayacak. Değişiklik mayıs ayı enflasyonunda sert bir düşüşe neden olacak.

Abone ol

Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi. TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre 2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.

TÜFE hesaplamasında, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

Mayısta enflasyonu kuvvetli şekilde indirecek

TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti. Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret
Foto Galeri Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
İstanbul'da skandal olay! Fırında 'REİS' diye bağıran AK Partili çocuğu kovdu: "İtlere ekmek satmıyoruz"
İstanbul'da skandal olay! Fırında 'REİS' diye bağıran AK Partili çocuğu kovdu: "İtlere ekmek satmıyoruz"
Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var
12 yaşında üniversite bitirdi, şimdiki hedefi ise...
12 yaşında üniversite bitirdi, şimdiki hedefi ise...
AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız
AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız
Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başka çıktı
Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başka çıktı
Millet İttifakı 212 vekil çıkardı! Genel Başkanlar yeni dönemde Meclis dışında kaldı
Millet İttifakı 212 vekil çıkardı! Genel Başkanlar yeni dönemde Meclis dışında kaldı
Erdoğan'a 19 ülkeden tebrik telefonu 100'ün üzerinde ülke lideri ve kuruluştan yazılı mesaj
Erdoğan'a 19 ülkeden tebrik telefonu 100'ün üzerinde ülke lideri ve kuruluştan yazılı mesaj
Sinan Oğan Kabine'ye mi giriyor? Yeni Kabine için Berat Albayrak iddiası başka sürpriz isimler kimler
Sinan Oğan Kabine'ye mi giriyor? Yeni Kabine için Berat Albayrak iddiası başka sürpriz isimler kimler
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler
ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...
ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...
İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar
İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar