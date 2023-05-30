Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret
Türkiye seçimini yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Çalışanların gözü yeniden Temmuz ayında yapılacak olan Asgari Ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret için talimat verdi. Asgari ücrete yüzde 30 ile yüzde 35 zam gündemde. Bu durumda asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevabı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.
Yeni Kabine 2 Haziran'a kadar belli oluyor
Yüksek Seçim Kurulu'nun birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran Cuma gününe kadar yeni Kabine'nin belli olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
Yeni Kabine'nin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Karar oy çokluğu ile alınabiliyor.
Asgari ücrete zam bir ay içinde belli olacak
Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak. Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.