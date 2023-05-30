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Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret

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Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret

Türkiye seçimini yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Çalışanların gözü yeniden Temmuz ayında yapılacak olan Asgari Ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret için talimat verdi. Asgari ücrete yüzde 30 ile yüzde 35 zam gündemde. Bu durumda asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevabı...

Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

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Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret

Yeni Kabine 2 Haziran'a kadar belli oluyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran Cuma gününe kadar yeni Kabine'nin belli olması bekleniyor.

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Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak

Yeni Kabine'nin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Karar oy çokluğu ile alınabiliyor.

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Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Erdoğan talimatı verdi işte masadaki iki zamlı asgari ücret

Asgari ücrete zam bir ay içinde belli olacak

Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak. Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.

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