BIST 4.769
DOLAR 20,26
EURO 21,74
ALTIN 1.259,00
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da skandal olay! Fırında 'REİS' diye bağıran AK Partili çocuğu kovdu: "İtlere ekmek satmıyoruz"

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.

Abone ol

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. İstanbul'da, açık ara farkla kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen bir dükkan sahibi de skandal bir olaya imza attı.

Hakaretler yağdırıp dükkandan kovdu

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa ağır hakaretler savurup dükkandan kovdu.

"İtlere ekmek satmıyoruz"

Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

Başkan Dursun'dan tepki

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti: "Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var
12 yaşında üniversite bitirdi, şimdiki hedefi ise...
12 yaşında üniversite bitirdi, şimdiki hedefi ise...
AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız
AA Genel Müdürü Karagöz: Ekrem İmamoğlu’na dava açacağız
Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başka çıktı
Rıdvan Dilmen Emine Erdoğan olayı nedir? Emine Erdoğan neden kızdı, işin aslı başka çıktı
Millet İttifakı 212 vekil çıkardı! Genel Başkanlar yeni dönemde Meclis dışında kaldı
Millet İttifakı 212 vekil çıkardı! Genel Başkanlar yeni dönemde Meclis dışında kaldı
Erdoğan'a 19 ülkeden tebrik telefonu 100'ün üzerinde ülke lideri ve kuruluştan yazılı mesaj
Erdoğan'a 19 ülkeden tebrik telefonu 100'ün üzerinde ülke lideri ve kuruluştan yazılı mesaj
Sinan Oğan Kabine'ye mi giriyor? Yeni Kabine için Berat Albayrak iddiası başka sürpriz isimler kimler
Sinan Oğan Kabine'ye mi giriyor? Yeni Kabine için Berat Albayrak iddiası başka sürpriz isimler kimler
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek parti yönetimini biçecek! İşte gidecek ve gelecek isimler
ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...
ABD Başkanı Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu! Biden'den garip sözler...
İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar
İYİ Parti'de Meral Akşener'e isyan hazırlığı! Bugün İstanbul'da toplanıyorlar aday çıkaracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! İşte AK Parti'nin eni ekonomi yönetimi kadrosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü! İşte AK Parti'nin eni ekonomi yönetimi kadrosu
Jahrein: Kılıçdaroğlu, diktatörün ta kendisi
Jahrein: Kılıçdaroğlu, diktatörün ta kendisi