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5 Yunan polis insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı

5 Yunan polis insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı

Türkiye sınırı yakınlarındaki Meriç bölgesinde görev yapan 5 Yunan sınır polisinin insan kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

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Yunan Devlet Ajansı AMNA, Türkiye sınırı yakınlarındaki Meriç bölgesi Dimetoka Sınır Muhafızı Birimi'nde görevli 5 sınır polisinin insan kaçakçılığı yapan bir şebekeyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu polislerin telefon görüşmelerinin Ekim 2022'den itibaren dinlemeye alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yunan Polis Teşkilatı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

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