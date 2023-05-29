BIST 4.769
DOLAR 20,10
EURO 21,55
ALTIN 1.256,24
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Erden Timur: İnşallah şampiyon olacağız

Erden Timur: İnşallah şampiyon olacağız

Ankaragücü ile oynanacak şampiyonluk maçı için başkente giden Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk, havalimanında açıklama yaptı.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacağı müsabaka için başkente tam kadro gitti.

Kazanması durumunda veya en takın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor mücadelesinde alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar maçı için Ankara'ya ulaştı.

"Herkesin çok emeği var"

Havalimanında sarı-kırmızılıların Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk kısa bir açıklama yaptı.

Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz."

"Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok"

İkinci başkan Metin Öztürk ise, "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu: 6'lı Masa asla başarısız olmadı
Ahmet Davutoğlu: 6'lı Masa asla başarısız olmadı
Sinan Oğan, Yeşil Sol Parti'nin kendisiyle ilgili paylaştığı fotoğrafa montaj dedi
Sinan Oğan, Yeşil Sol Parti'nin kendisiyle ilgili paylaştığı fotoğrafa montaj dedi
Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet edildi
Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'daki olaylar için 'şiddetten kaçınma' uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'daki olaylar için 'şiddetten kaçınma' uyarısı
Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğalgaz açıklaması: Sert düşüş olacak
TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğalgaz açıklaması: Sert düşüş olacak
CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi
CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi
Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı, İsmail Saymaz konuştukça Fatih Portakal renkten renge girdi
Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı, İsmail Saymaz konuştukça Fatih Portakal renkten renge girdi
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İzmir'in için sağanak yağış uyarısı
İzmir'in için sağanak yağış uyarısı
Gültekin Uysal'dan seçim sonuçlarına ilk yorum
Gültekin Uysal'dan seçim sonuçlarına ilk yorum
Habertürk ‘satış’ iddiasını yalanladı
Habertürk ‘satış’ iddiasını yalanladı