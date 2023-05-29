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Habertürk ‘satış’ iddiasını yalanladı

Habertürk ‘satış’ iddiasını yalanladı

Habertürk, Ciner Yayın Holding’e ait kanalların satışa çıkarıldığı iddiasını yalanladı.

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Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabında şu iddiayı ortaya atmıştı: “Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner’le görüşmelere başladı.”

Söz konusu bu iddiaya Habertürk‘ten yalanlama geldi.

“ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI İDDİA Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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