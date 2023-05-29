BIST 4.769
DOLAR 20,09
EURO 21,58
ALTIN 1.258,04
HABER /  POLİTİKA

İngiliz gazeteci Richard Quest: Türkiye, krizlerde kilit rol oynayacak

İngiliz gazeteci Richard Quest: Türkiye, krizlerde kilit rol oynayacak

CNN International yayınında konuşan Quest, dünyanın farklı noktalarındaki durumlara işaret ederek, Ankara'nın kritik bir öneme sahip olacağını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta ikinci tur için kurulan sandıktan yine birinci çıkması, ABD merkezli televizyonda yorumlandı.

İngiliz gazeteci Richard Quest, Antalya'dan katıldığı CNN International yayınında, Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesinin, küresel meselelere ne şekilde etki edebileceğini değerlendirdi.

Quest, "Şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir yol oynayacak." dedi.

"Türkiye hepsinde kilit bir rol oynayacak"

Dış politikada ABD, NATO, Avrupa Birliği ve göçmenler gibi çeşitli konulara işaret eden Quest, şunları söyledi:

Türkiye hepsinde kilit bir rol oynayacak. Üçüncü dönemini kazanıp yüreklenmiş bir Erdoğan, arabulucu, barıştırıcı, gücü ve iktidarı belirleyen kişi haline geldi.

Erdoğan daha güçlü

Gazeteci Quest, bu duruma örnek olarak NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in başvurusuna karşı çıkan Ankara'yı gösterdi:

Finlandiya'nın katılmasına izin verildi, İsveç'e verilmedi. Şimdi kendisi iktidarda. Yeniden daha güçlü.

Bunu yaz mevsimi yaklaşırken sayıları zirveye ulaşan Akdeniz'deki göçmen krizine de uyarlayabilirsiniz.

Suriye'ye, İran'a, Irak'a ve Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte sahip olduğu güçlü rolünü sergileyeceği diğer tüm sıcak bölgelere de uyarlayabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas Suşehri'nde yollar göle döndü
Sivas Suşehri'nde yollar göle döndü
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!Çok sayıda yaralı var
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!Çok sayıda yaralı var
MS hastalığının nedeni bilinmiyor! Belirtilerine dikkat edin
MS hastalığının nedeni bilinmiyor! Belirtilerine dikkat edin
Trabzonspor'da dev sponsorluk anlaşması
Trabzonspor'da dev sponsorluk anlaşması
Almanya Cumhurbaşkanı itiraf etti: Ülkemizde aşırı sağcı ve ırkçı şiddetin sürekliliği var
Almanya Cumhurbaşkanı itiraf etti: Ülkemizde aşırı sağcı ve ırkçı şiddetin sürekliliği var
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına tam kadro gidiyor
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına tam kadro gidiyor
Kazada paramparça olan otomobilde sıkışan sürücü dakikalarca telefonda konuştu
Kazada paramparça olan otomobilde sıkışan sürücü dakikalarca telefonda konuştu
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata'yı sahneleyecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata'yı sahneleyecek
Alman Spiegel: Sonsuza dek Erdoğan
Alman Spiegel: Sonsuza dek Erdoğan
Borsa'da altının kilogramı 1 milyon 249 bin liraya geriledi
Borsa'da altının kilogramı 1 milyon 249 bin liraya geriledi
Ömer dizisi Şükran'ın kızı Elif'i kim oynuyor, gerçek adı nedir?
Ömer dizisi Şükran'ın kızı Elif'i kim oynuyor, gerçek adı nedir?
İsrail'den yeni tahrik! Boşaltılan Yahudi yerleşiminde din okulu kuruldu!
İsrail'den yeni tahrik! Boşaltılan Yahudi yerleşiminde din okulu kuruldu!