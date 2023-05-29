Mersin Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata'yı sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi’nin Alexandre Dumas’nın 'Kamelyalı Kadın' adlı eserinden operaya uyarladığı 'La Traviata'yı, rejili konser formatıyla 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de opera salonunda sahneleyecek.

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Melih Öztürk’ün rejisörlüğünü yaptığı konser, MDOB Orkestrası, korosu ve balesi ile birlikte tek perde olarak sahnelenecek. Eserin Orkestra Şefi Rustam Rahmedov, Koro Şefi Anıl Aydın, koreografı Berna Turhan İleri olacak. Dekor ve kostüm tasarımının Hatice Kaptı, ışık tasarımının Barış Arslan, video projeksiyon tasarımının ise Umut Sinan Özdemir’e ait olduğu belirtildi.

Solist sanatçıların Kenan Korbek, Eylem Demirhan Duru, Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız, Korhan Dinçer olacağı kaydedildi.

Biletlerin opera gişelerinden ve uygulamalardan temin edileceği ifade edildi.