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Fotoğraf paylaşıp "peçeli teyzelerden illallah ettim" yazan doktora inceleme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fotoğraf paylaşıp "peçeli teyzelerden illallah ettim" yazan doktora inceleme

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Asistan Doktor olarak görev yapan Özgün Kaleoğlu’nun seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlarına yönelik yaptığı tepki çeken paylaşımın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Asistan Doktor olarak görev yapan Özgün Kaleoğlu’nun seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre Kaleoğlu, yaptığı paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı:

"Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim.

Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum. Yeterince etrafımda var burada görmeyeyim bari" ifadelerini yazdı.

Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

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